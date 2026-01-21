“अगर मुझे मारने की कोशिश की तो…”, ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी धमकी

ट्रंप की हत्या की धमकी के अलावा ईरान की तरफ से अमेरिका को युद्ध की चेतावनी भी दी जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साफ कर चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे में ईरान को लगता है कि अमेरिका ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या की कोशिश कर सकता है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर खामेनेई पर किसी भी तरह का हमला किया गया, तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल अबोलफजल शेखरची (Abolfazl Shekarchi) ने धमकी दी थी कि अगर खामेनेई पर हमला करने की कोशिश भी हुई, तो ईरान ट्रंप का हाथ काट देगा और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का आगाज़ कर देगा।"