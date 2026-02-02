कड़ाके की ठंड ने बरपाया कहर, पोलैंड में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत

यूरोपीय देशों में सर्दी (Winter) सितम ढा रही है। कई देशों में गलन वाली ठंड पड़ रही है। इन देशों में पोलैंड भी शामिल है। पोलैंड (Poland) में कड़ाके की ठंड (Extreme Cold) से लोगों के हाल बेहाल हैं। बता रहे हैं कि पोलैंड में शीतलहर और बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड अपने चरम पर है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस वजह से देश में कई जगह तापमान काफी कम हो गया है।