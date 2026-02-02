ट्रंप देते रहे धमकी, ईरान ने दूसरे छोर पर सेट कर दी मिसाइल, निशाने पर हजारों अमेरिकी सैनिक, मची खलबली

रिपोर्ट में कहा गया है कि फारसी खाड़ी में एक अमेरिकी सहयोगी द्वारा किए गए हालिया आकलन में पाया गया कि पिछले जून में इजराइल के साथ 12-दिवसीय युद्ध के दौरान ईरान की मिसाइल को हुए नुकसानों के बावजूद, उनका कार्यक्रम रुका नहीं हैं। ईरान ने कुछ क्षमताओं को पहले ही बहाल कर दिया गया है, जो पूरे क्षेत्र में लगातार कमजोरियों को उजागर करता है।