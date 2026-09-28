होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी नेवी के पूरे कंट्रोल वाले दावे को अमेरिकी सेना ने बताया झूठ, कहा – ‘उनके पास नहीं है कोई नेवी’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) में चल रहे तनाव बरकरार के बीच होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर कंट्रोल को लेकर भी दोनों देश अलग-अलग बात कर रहे हैं। ईरान का इस मामले पर पक्ष साफ है कि इस रणनीतिक जलमार्ग पर हमेशा ही उसका कंट्रोल रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। वहीँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इस पर अमेरिका का कंट्रोल बताते हुए इसे 'ट्रंप स्ट्रेट' (Strait of Trump) बताने से भी पीछे नहीं हटते। इसी बीच आज ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल हबीबोल्लाह सय्यारी (Habibollah Sayyari) ने बयान दिया कि दुश्मन की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है और होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल है। सय्यारी ने कहा कि आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) की नेवी का होर्मुज स्ट्रेट पर प्रभावी रूप से कंट्रोल है। अब इस पर अमेरिकी सेना की प्रतिक्रिया सामने आ गई है।