‘बातचीत से सुलझाएं झगड़ा, बेमतलब हो चुका है युद्ध’, पोप लियो XIV की अपील, कीव पर हमले के बाद जेलेंस्की का गुस्सा

एक तरफ जहां शांति की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि राजधानी कीव में रूसी हमलों ने भारी तबाही मचाई है। हमले में कीव स्थित 'नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज' की इमारत सीधे निशाने पर आ गई। इस घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। इसके अलावा फार्मास्युटिकल कंपनियों, गैस स्टेशनों और संचार बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया गया है।