‘बातचीत से सुलझाएं झगड़ा, बेमतलब हो चुका है युद्ध’, पोप लियो XIV की अपील, कीव पर हमले के बाद जेलेंस्की का गुस्सा

पोप लियो XIV ने रूस-यूक्रेन से युद्ध खत्म करने की अपील की (फोटो सोर्स-@CatholicArena)
Ukraine News: रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच पोप लियो XIV ने दोनों देशों के नेताओं से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है। फ्रांस की अपनी धार्मिक यात्रा (अपोस्टोलिक जर्नी) पूरी कर रोम लौटते समय विमान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पोप ने कहा कि अब इस युद्ध का कोई औचित्य नहीं रह गया है। उन्होंने वैश्विक नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हथियारों की होड़ और सैन्य खर्च बढ़ाने से केवल तबाही फैलेगी, शांति नहीं।
पोप लियो XIV ने डिफेंस इंडस्ट्री पर भारी खर्च करने पर चिंता जताते हुए कहा कि हथियारों के इस कारोबार से केवल कुछ लोग ही अरबों-खरबों डॉलर कमाकर अमीर हो रहे हैं, जबकि इस धन का उपयोग दुनिया से भुखमरी, बेरोजगारी और बेघर लोगों की समस्याएं दूर करने में किया जा सकता है। पोप ने कहा कि हथियारों पर बजट बढ़ाना तनाव को और ज्यादा न्योता देना है। दुनिया
एक तरफ जहां शांति की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि राजधानी कीव में रूसी हमलों ने भारी तबाही मचाई है। हमले में कीव स्थित 'नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज' की इमारत सीधे निशाने पर आ गई। इस घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। इसके अलावा फार्मास्युटिकल कंपनियों, गैस स्टेशनों और संचार बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया गया है।
हमलों से नाराज जेलेंस्की ने कहा कि रूस के इस आतंक को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि अगर रूस की इस आतंकवादी मानसिकता को यूक्रेन में नहीं रोका गया, तो यह तबाही आगे भी जारी रहेगी। जेलेंस्की ने अमेरिका, यूरोप और अपने सहयोगी देशों से अपील की कि केवल सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, बल्कि रूस के खिलाफ वैश्विक एकजुटता और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि बेकसूर लोगों की जानें बचाई जा सकें।
हाल ही में 26 सितंबर को राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि वह चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन अब इस विनाशकारी संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करें।
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