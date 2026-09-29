29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘बातचीत से सुलझाएं झगड़ा, बेमतलब हो चुका है युद्ध’, पोप लियो XIV की अपील, कीव पर हमले के बाद जेलेंस्की का गुस्सा

Russia Ukraine War: पोप लियो XIV ने रूस-यूक्रेन युद्ध को बेमतलब बताते हुए तुरंत बातचीत से शांति की अपील की है। वहीं, कीव पर हुए ताजा रूसी हमलों के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वैश्विक समुदाय से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Sep 29, 2026

volodymyr zelenskyy, kyiv attack

पोप लियो XIV ने रूस-यूक्रेन से युद्ध खत्म करने की अपील की (फोटो सोर्स-@CatholicArena)

Ukraine News: रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच पोप लियो XIV ने दोनों देशों के नेताओं से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है। फ्रांस की अपनी धार्मिक यात्रा (अपोस्टोलिक जर्नी) पूरी कर रोम लौटते समय विमान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पोप ने कहा कि अब इस युद्ध का कोई औचित्य नहीं रह गया है। उन्होंने वैश्विक नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हथियारों की होड़ और सैन्य खर्च बढ़ाने से केवल तबाही फैलेगी, शांति नहीं।

'हथियारों की होड़ से केवल कुछ लोग अमीर हो रहे हैं'

पोप लियो XIV ने डिफेंस इंडस्ट्री पर भारी खर्च करने पर चिंता जताते हुए कहा कि हथियारों के इस कारोबार से केवल कुछ लोग ही अरबों-खरबों डॉलर कमाकर अमीर हो रहे हैं, जबकि इस धन का उपयोग दुनिया से भुखमरी, बेरोजगारी और बेघर लोगों की समस्याएं दूर करने में किया जा सकता है। पोप ने कहा कि हथियारों पर बजट बढ़ाना तनाव को और ज्यादा न्योता देना है। दुनिया

कीव में नेशनल एकेडमी पर हमला, 1 की मौत और कई घायल

एक तरफ जहां शांति की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि राजधानी कीव में रूसी हमलों ने भारी तबाही मचाई है। हमले में कीव स्थित 'नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज' की इमारत सीधे निशाने पर आ गई। इस घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। इसके अलावा फार्मास्युटिकल कंपनियों, गैस स्टेशनों और संचार बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया गया है।

जेलेंस्की बोले- 'आतंकवादियों को यहीं रोकना होगा'

हमलों से नाराज जेलेंस्की ने कहा कि रूस के इस आतंक को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि अगर रूस की इस आतंकवादी मानसिकता को यूक्रेन में नहीं रोका गया, तो यह तबाही आगे भी जारी रहेगी। जेलेंस्की ने अमेरिका, यूरोप और अपने सहयोगी देशों से अपील की कि केवल सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, बल्कि रूस के खिलाफ वैश्विक एकजुटता और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि बेकसूर लोगों की जानें बचाई जा सकें।

ट्रंप ने भी जताई थी युद्ध खत्म करने की इच्छा

हाल ही में 26 सितंबर को राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि वह चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन अब इस विनाशकारी संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करें।

ताइवान की सीमा के पास फिर मंडराए चीन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत, सेना अलर्ट

ये भी पढ़ें
Taiwan China Tension, PLA Aircraft

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Sept 2026 10:37 am

Published on:

29 Sept 2026 10:22 am

Hindi News / World / ‘बातचीत से सुलझाएं झगड़ा, बेमतलब हो चुका है युद्ध’, पोप लियो XIV की अपील, कीव पर हमले के बाद जेलेंस्की का गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘अरब पार्टियों पर बैन, अब इजरायल को सैन्य मदद बंद करो’, चुनाव आयोग के फैसले पर बोले अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स

Bernie Sanders Israel Military Aid Arab Parties Ban
विदेश

North Korea Russia Troops: रूस के लिए उत्तर कोरिया का ‘मेगा मिशन’! 10 हजार सैनिक और भेजने की तैयारी, जेलेंस्की के दावे से मची हलचल

North Korea Russia troops
विदेश

ताइवान की सीमा के पास फिर मंडराए चीन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत, सेना अलर्ट

Taiwan China Tension, PLA Aircraft
विदेश

‘मैं होता तो रिहा नहीं करता’, अमेरिकी एयरबेस पर आतंकी साजिश के आरोपियों को जमानत पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump Criticizes UK Airbase Terror Suspects Bail
विदेश

Iran US Tension: ईरान की नई उम्मीद, कल तक अमेरिका के जवाब का इंतजार; कतर की मध्यस्थता से फिर खुली बातचीत की राह

Abbas Araghchi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.