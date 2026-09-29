‘अरब पार्टियों पर बैन, अब इजरायल को सैन्य मदद बंद करो’, चुनाव आयोग के फैसले पर बोले अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स

बर्नी सैंडर्स लंबे समय से इजरायल को अमेरिकी सैन्य सहायता देने का विरोध करते रहे हैं। अप्रैल 2026 में भी उन्होंने अमेरिकी सैन्य मदद बंद करने की मांग की थी। उन्होंने अमेरिकी सीनेट में इजरायल को हथियारों की बिक्री रोकने के लिए प्रस्ताव भी पेश किए थे। हालांकि, वे प्रस्ताव पारित नहीं हुए। मौजूदा मामले में सैंडर्स की ताजा प्रतिक्रिया सीधे तौर पर इजरायल की केंद्रीय चुनाव समिति के फैसले के बाद आई है। वहीं, अरब दलों की चुनावी स्थिति पर अंतिम फैसला इजरायल के सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के बाद होगा।