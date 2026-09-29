फिजी हाई कोर्ट से गायब हुआ करोड़ों का कोकीन, आटे से भरे मिले पैकेट तो पुलिस ने कहा- जिस पर शक है, वह अभी विदेश में

फिजी पुलिस के अनुसार 2018 के बाद मेथामफेटामाइन और कोकीन जैसे नशीले पदार्थों के मामले तेजी से बढ़े हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में कहा था कि फिजी प्रशांत क्षेत्र में ड्रग तस्करी का एक बड़ा केंद्र बन गया है। 2023 में ड्रग से जुड़े गिरफ्तारियों की संख्या तीन गुना से ज्यादा हो गई। ज्यादातर मामले मेथामफेटामाइन से जुड़े थे।