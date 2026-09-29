AI एजेंट ने खुद ही हैक कर ली सरकारी वेबसाइट, OpenAI ने ऑस्ट्रेलिया से मांगी माफी, PM एंथनी अल्बनीज ने जताई नाराजगी

यह मामला ऑस्ट्रेलिया की मेडिकेयर से जुड़ी सरकारी वेबसाइट का है। इस वेबसाइट पर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े आंकड़े रखे जाते हैं। ओपनएआई के मुताबिक, उसके एक टेस्टिंग मॉडल ने इस वेबसाइट में बिना इजाजत प्रवेश कर लिया। मॉडल ने वहां कुछ कमांड चलाए और अंदरूनी फाइलों और लॉगिन से जुड़ी जानकारी हासिल की। उसने कुछ फाइलों में बदलाव भी किया। हालांकि, कंपनी ने कहा कि किसी मरीज या ग्राहक की निजी जानकारी तक मॉडल की पहुंच नहीं हुई।