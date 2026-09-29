मारा गया हमास का सीनियर कमांडर इज़्ज़ अल-दीन अल-बिक, इज़रायली सेना की एयरस्ट्राइक का बना शिकार

अमेरिका (United States of America) की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच सीज़फायर होने के बाद कुछ समय तक इज़रायल ने गाज़ा में अपनी सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाईं, लेकिन बाद में इसे फिर शुरू कर दिया। कई देश इस युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इज़रायल की सैन्य कार्रवाई अभी भी जारी है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। हमास ने इज़रायल पर 7 अक्टूबर 2023 को घातक आतंकी हमला किया था, जिसके बाद इज़रायल ने हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। हमास का खात्मा ही इज़रायल का लक्ष्य है, लेकिन अगर हमास निरस्त्रीकरण या सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाए, तो इज़रायली सेना अपनी सैन्य कार्रवाई रोक सकती है, जिससे गाज़ा में युद्ध की समाप्ति हो जाएगी।



नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि गाज़ा से उनकी सेना तब तक नहीं हटेगी जब तक हमास अपने हथियार नहीं डाल दे और गाज़ा के शासन से पूरी तरह हट नहीं जाए। हमास का पक्ष शुरू में साफ था की वो कभी सरेंडर नहीं करेगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसके रुख में नरमी आई है। हालांकि हमास सरेंडर करेगा या नहीं, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन युद्ध को खत्म करने के लिए हमास का यह कदम बेहद ज़रूरी है।