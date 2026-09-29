मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने दी चेतावनी – ‘अगर ईरान की सुरक्षा की गारंटी नहीं, तो क्षेत्र का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा सुरक्षित’

ईरान का पक्ष शुरू से ही साफ रहा है कि वो बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है और कूटनीति के ज़रिए विवाद को सुलझाना चाहता है, लेकिन अमेरिका की धमकियों और आक्रामकता के दबाव में सरेंडर नहीं करेगा। गालिबफ ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी, "ईरान बिना किसी रोक-टोक के अपनी मर्ज़ी से कहीं भी मिसाइल अटैक कर सकता है। ईरानी संसद के स्पीकर ने साफ कर दिया है कि ईरान की मिसाइलें बिना किसी रोक-टोक के किसी भी जगह को निशाना बना सकती हैं। मौजूदा हाइब्रिड संघर्ष, जिसमें आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक और अन्य पहलू शामिल हैं, में ईरान कभी भी घुटने नहीं टेकेगा और न ही देश की प्रगति को रुकने देगा। ईरान पूरी ताकत के साथ किसी भी हमले का जवाब देगा, जैसा कि उसने अब तक किया है। ईरान ने हर मोर्चे पर दुश्मन को बेअसर कर दिया है।"