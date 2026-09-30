US-Iran War: होर्मुज में फिर बढ़ा खतरा, एक दिन में 3 टैंकरों पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला

Oil Tanker Attack: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। इसी बीच यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) को तीन अलग-अलग घटनाओं की जानकारी मिली है, जिनमें तीन टैंकरों को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। इसमें से एक क्रूड ऑयल का टैंकर बताया जा रहा है। हालांकि घटना में किसी की मौत की खबर नहीं है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि होर्मुज पर उनका नियंत्रण है।