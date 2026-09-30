30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

US-Iran War: होर्मुज में फिर बढ़ा खतरा, एक दिन में 3 टैंकरों पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला

Hormuz Strait Attack: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में तीन अलग-अलग जहाजों पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमले की जानकारी मिली है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 30, 2026

LNG Carrier Safety

होर्मुज जलडमरूमध्य, photo- IANS

Oil Tanker Attack: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। इसी बीच यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) को तीन अलग-अलग घटनाओं की जानकारी मिली है, जिनमें तीन टैंकरों को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। इसमें से एक क्रूड ऑयल का टैंकर बताया जा रहा है। हालांकि घटना में किसी की मौत की खबर नहीं है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि होर्मुज पर उनका नियंत्रण है।

तीनों घटनाओं में क्या हुआ?

UKMTO की रिपोर्ट के अनुसार, होर्मुज में एक ही दिन में तीन अलग-अलग टैंकरों को निशाना बनाया गया है। एक घटना में होर्मुज से अंदर की तरफ जा रहे एक टैंकर को अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। दूसरी घटना में एक क्रूड ऑयल के टैंकर के बाई तरफ यानी पोर्ट साइड पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल लगा। तीसरी घटना में भी एक टैंकर को इसी तरह के अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने की जानकारी मिली। इन घटनाओं की जांच की जा रही है। UKMTO ने इन घटनाओं को टाइम-लेट रिपोर्ट बताया है। यानी घटना होने के तुरंत बाद एजेंसी को इसकी जानकारी नहीं मिली।

होर्मुज में लगातार बढ़ी चिंता

होर्मुज दुनिया के बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में शामिल है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही यहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के डेटा के मुताबिक, होर्मुज में अब तक जहाजों से जुड़ी 86 घटनाएं हो चुकी है और इनमें मरने वालो की संख्या 24 है।

ऐसे में इन घटनाओं के सामने आने से समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इन घटनाओं के बाद UKMTO ने से गुजरने वाले जहाजों को सावधानी बरतने को कहा है। एजेंसी ने जहाजों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने की अपील की है। फिलहाल इन टैंकरों पर हुए इन हमलों को किसके द्वारा किया गया है इसकी जानकारी नहीं मिली है।

जल्द खत्म हो सकता है युद्ध! ईरान को मिला अमेरिका से प्रस्ताव

ये भी पढ़ें
Abbas Araghchi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

30 Sept 2026 06:01 pm

Published on:

30 Sept 2026 06:01 pm

Hindi News / World / US-Iran War: होर्मुज में फिर बढ़ा खतरा, एक दिन में 3 टैंकरों पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

इराक से अमेरिकी सेना के हटने के बाद मज़बूत हो सकते हैं ईरान के सहयोगी

US troops in Iraq
विदेश

किम जोंग उन को ट्रंप ने बताया ‘दोस्त’, बोले- जब तक मैं हूं, वह ठीक रहेगा

US South Korea relations.
विदेश

दुबई से तेल अवीव जा रही दूसरी फ्लाइट भी लौटी वापस, वजह अभी साफ नहीं

FlyDubai flight emergency news
विदेश

इज़रायली सेना के हमले में 6 फिलिस्तीनियों की मौत, कई लोग घायल

Israeli attack on Gaza vehicle
विदेश

फ्लाइट को क्रैश करने जा रहा था पायलट, 30 हजार से 15 हजार फीट तक गिर चुका था प्लेन, यात्रियों ने कैसे रोका? क्या क्या हुआ?

FlyDubai flight emergency news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.