इस्लामी कट्टरपंथी का मकसद मौत और तबाही, फ्लाईदुबई घटना पर इजराइल की पूर्व डिप्टी विदेश मंत्री की चेतावनी

यह पूछे जाने पर कि क्या हमले का मकसद क्षेत्रीय नॉर्मलाइज़ेशन समझौतों को रोकना था, हास्केल ने कहा कि इजराइल की साझेदारियों को तोड़ना तेहरान का पहला मकसद रहा है। उन्होंने 7 अक्टूबर का ज़िक्र करते हुए कहा कि आज भी ईरानी शासन का यही मकसद है, पर यह कामयाब नहीं होगा। उनके मुताबिक ईरानी आक्रामकता क्षेत्रीय देशों को इजराइल के और करीब ला रही है।