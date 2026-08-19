18 की उम्र में भारत के रोहन ने इंजीनियरिंग छोड़ी, अब ढूंढा रहस्यमयी ब्लैक होल स्टार

रोहन और उनके सहयोगी शुरुआती ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं की स्टडी करने वाले 'मिराज या मिरेकल' (एमओएम) कार्यक्रम के तहत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से डेटा जुटा रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक बेहद लाल और चमकीली चीज़ दिखाई दी। इसके प्रकाश की विस्तार से स्टडी करने पर इसके अंदर कई ऐसी विशेषताएं मिलीं जो सामान्य तारों या आकाशगंगाओं से मेल नहीं खाती थीं। इस खगोलीय चीज़ की रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि वैज्ञानिकों को इसके अंदर या आसपास मौजूद बहुत तेजी से बढ़ रहे ब्लैक होल की संभावना नज़र आई। इसी तरह उन्होंने ब्लैक होल स्टार की खोज की। रोहन ने इस रिसर्च को लीड किया। उनकी यह स्टडी तारों और ब्लैक होल के व्यवहार के बारे में पारंपरिक विचारों को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है जिससे अंतरिक्ष, तारों और ब्लैक होल के बारे में कई नई बातें पता चल सकती हैं।