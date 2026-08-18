रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल अटैक, 10 लोगों की हुई मौत और 8 घायल

रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी, 2022 से जारी है और इसे 53 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। इतने लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के जल्द खत्म होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। जब यह युद्ध शुरू हुआ था, तब लगा था कुछ ही दिन में यूक्रेन के खिलाफ रूस की जीत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन को कई देशों से सैन्य और आर्थिक मदद मिली, जिसकी वजह से अभी भी वो रूस का सामना कर रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई है, लेकिन पिछले कुछ समय में यूक्रेन ने भी रूस पर हमले बढ़ा दिए हैं। दोनों देशों को इस युद्ध की वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है।