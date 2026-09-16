होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव चरम पर- अमेरिका ने उड़ाईं ईरान की दो नावें, ड्रोन जब्त करने की कोशिश नाकाम

एक्सिओस से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सदस्यों ने इस अहम जलमार्ग पर तैनात नौसेना के ड्रोन को हाईजैक करने के लिए इन नावों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने आधिकारिक बयान में इस नाकाम कोशिश की पुष्टि करते हुए कहा कि CENTCOM की जवाबी कार्रवाई के बाद ईरानी नावें असफल रहीं और सतही ड्रोन अब भी अमेरिका के नियंत्रण में है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हवाई ड्रोन ने दो मिसाइलें दागकर दोनों नावों को नष्ट कर दिया, जिसमें ज्यादातर सवार लोग मारे गए।