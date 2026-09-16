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Russia Ukraine NATO talks: यूक्रेन युद्ध खत्म करने की पहल तेज, रूस बोला- बातचीत होगी लेकिन NATO पर समझौता नहीं

Russia Ukraine war: लावरोव ने कहा रूस बातचीत को तैयार पर NATO पर रुख नहीं बदलेगा। ट्रंप के दावे पर जेलेंस्की-पुतिन की प्रतिक्रिया भी जानें।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Sep 16, 2026

Ukraine energy facilities attack

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, युक्रेन पर बातचीत के लिए तैयार, photo source (IANS)

Russia UkraineNegotiations: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि रूस यूक्रेन मुद्दे पर समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी सीमाओं पर NATO की मौजूदगी रोकने के अपने मूल रुख में कोई बदलाव नहीं करेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्ष विराम की उम्मीदें फिर से जागी हैं।

सुरक्षा और NATO विस्तार रोकना हमारा लक्ष्य

यूक्रेन मामले पर राजदूतों की गोलमेज चर्चा में लावरोव ने कहा कि रूस उचित दायरे में समझौते करने को तैयार है, लेकिन उसके मूल लक्ष्य- अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और सीमाओं पर NATO की मौजूदगी रोकना- अपरिवर्तित हैं। उन्होंने अमेरिका की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वाशिंगटन संघर्ष की मूल वजहों को समझता है, जबकि बाकी पश्चिमी देश ऐसा नहीं करते। लावरोव ने यह भी दोहराया कि रूस ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया और द्विपक्षीय व त्रिपक्षीय, दोनों फॉर्मेट में चर्चा के लिए तैयार है। यह जानकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने साझा की।

जेलेंस्की की शर्त, पहले ऊर्जा ढांचे पर हमले रुकें

दूसरी ओर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यदि रूस भी वैसा ही रुख अपनाए तो कीव कुछ हमले रोकने को तैयार है। उन्होंने X पर लिखा कि अगर सहयोगी यह सुनिश्चित कर सकें कि रूस बिजली व्यवस्था, ऊर्जा सुविधाओं, अहम बुनियादी ढांचे और खाद्य आपूर्ति मार्गों पर हमले वाकई बंद करेगा, तो यूक्रेन भी अपने हमले रोकने को तैयार है। जेलेंस्की ने जोर दिया कि कोई भी आंशिक युद्धविराम भरोसेमंद और स्थायी होना चाहिए, और रूस के आगामी चुनावों के बाद भी कायम रहे।

क्रेमलिन ने किया स्वागत, कीव पर दबाव बनाने की अपील

क्रेमलिन ने इस पहल का स्वागत किया। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नागरिक आर्थिक बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने की कीव की किसी भी अपील का स्वागत है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य देश कीव पर प्रभाव डालकर उसे अधिक लचीलापन दिखाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो समाधान प्रक्रिया में अहम योगदान साबित होगा। इससे पहले दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेन और रूस ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि यूक्रेन रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने पर राज़ी हो गया है और रूस ने भी इसी तरह की सहमति दी है।

रूस ने किया यूक्रेन पर हमला, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया निशाना

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Updated on:

16 Sept 2026 01:06 am

Published on:

16 Sept 2026 01:06 am

Hindi News / World / Russia Ukraine NATO talks: यूक्रेन युद्ध खत्म करने की पहल तेज, रूस बोला- बातचीत होगी लेकिन NATO पर समझौता नहीं

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