Russia Ukraine NATO talks: यूक्रेन युद्ध खत्म करने की पहल तेज, रूस बोला- बातचीत होगी लेकिन NATO पर समझौता नहीं

क्रेमलिन ने इस पहल का स्वागत किया। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नागरिक आर्थिक बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने की कीव की किसी भी अपील का स्वागत है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य देश कीव पर प्रभाव डालकर उसे अधिक लचीलापन दिखाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो समाधान प्रक्रिया में अहम योगदान साबित होगा। इससे पहले दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेन और रूस ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि यूक्रेन रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने पर राज़ी हो गया है और रूस ने भी इसी तरह की सहमति दी है।