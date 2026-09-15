इज़रायल को मिली एक और कामयाबी, हमास की जबालिया बटालियन के कमांडर को मार गिराया

इज़रायल हमास को खत्म करने के लिए लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अगर हमास हथियार डालकर सरेंडर कर दे, तो इज़रायल अपनी सैन्य कार्रवाई खत्म कर सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इज़रायल पर किए गए घातक हमले के बाद इजरायली सेना ने गाज़ा में सैन्य अभियान शुरू किया। इज़रायल का मानना है कि हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किए बिना या उसके हथियार डाले बिना देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। हमास के पास कई रॉकेट्स, भूमिगत सुरंगें (टनल नेटवर्क), हथियार भंडार और प्रशिक्षित आतंकी हैं, जिन्हें इज़रायल पूरी तरह खत्म करना चाहता है।



हालांकि हमास की सैन्य क्षमता को काफी हद तक इज़रायल ने खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि गाज़ा से उनकी सेना तब तक नहीं हटेगी जब तक हमास अपने हथियार नहीं डाल दे और गाज़ा के शासन से पूरी तरह हट नहीं जाए। नेतन्याहू नहीं चाहते कि इज़रायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले जैसा कोई भी हमला हो और इसी लिए गाज़ा में इज़रायल की सैन्य कार्रवाई जारी है।