जेल में तिल-तिल मर रहे इमरान खान? बेटों का फूटा गुस्सा, सेना प्रमुख मुनीर पर लगाया संगीन आरोप

Imran Khan Sons Allegations: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उनके बेटों कासिम (27) और सुलेमान (29) ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। एक मीडिया इंटरव्यू में दोनों भाइयों ने दावा किया कि मुनीर, उनके पिता के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं और इसी का नतीजा है कि 73 वर्षीय इमरान को जेल में मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।