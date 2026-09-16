विरोधियों को खत्म कराने के लिए अमेरिका में लोगों की भर्ती, रूस की बड़ी साजिश सामने आई, ट्रंप प्रशासन को कैसे लगी भनक?

इन पांचों पर पैसे लेकर आतंकवाद फैलाने की साजिश करने का मुकदमा चलाया जा रहा है। यूरी ख्रामीव, सुआरेज और कास्त्रो पर हत्या कराने की साजिश का भी आरोप है। सभी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन के डर से सभी आरोपियों से अमेरिका छोड़ दिया है।