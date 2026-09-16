Helicopter Crash: लॉस एंजिलिस में दोहरे हादसे से हड़कंप: बस भिड़ंत के बाद रिपोर्टिंग कर रहा हेलिकॉप्टर क्रैश, 3 की मौत

Los Angeles Helicopter Crash: अमेरिका के लॉस एंजिलिस में मंगलवार शाम एक सड़क हादसे की रिपोर्टिंग कर रहा न्यूज हेलिकॉप्टर अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर आग के गोले में बदल गया। हादसा चैट्सवर्थ इलाके में उस जगह के करीब हुआ, जहां कुछ देर पहले एक घातक बस टक्कर हुई थी। दमकल अधिकारियों के मुताबिक हेलिकॉप्टर हादसे में तीन लोगों की मौत हुई, जबकि एक अन्य व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। घटना ने राहत और बचाव अभियान के बीच एक और गंभीर संकट खड़ा कर दिया।