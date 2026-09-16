चीन ने एक और कमाल कर दिखाया, बना दिया दुनिया का सबसे छोटा सीटी स्कैनर, वजन सिर्फ 6 किलो

इसमें जीवाश्म, पुरातात्विक अवशेष या छोटी औद्योगिक चीजें बिना नुकसान पहुंचाए अंदर से देखी जा सकती हैं। लियू बाओडोंग ने कहा- सीटी स्कैनर कई तरह के होते हैं, जैसे कारों के मॉडल। यह कॉम्पैक्ट कार की तरह है। इसे हर चीज स्कैन करने के लिए नहीं, बल्कि छोटी चीजों के अंदर झांकने के लिए बनाया गया है।