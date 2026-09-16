मक्का में ड्रोन अलर्ट से फिर याद आया 1979 का वह खौफनाक दिन, जब ग्रैंड मस्जिद पर हुआ था कब्जा

Saudi Arabia Houthi Drone Mecca: सऊदी अरब ने मक्का की ओर बढ़ रहे एक हूती ड्रोन को मार गिराया। बुधवार को इसकी पुष्टि सऊदी नेतृत्व वाले यमन सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने की है। वहीं हूतियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। मंगलवार को मक्का में अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया था। इस घटना ने करीब 47 साल पुरानी एक घटना की याद को ताजा कर दिया है। जब मक्का में स्थित अल-हरम मस्जिद को हथियारबंद विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया था।