Sudan Gold Mine Collapse: सूडान में सोने की खदान धंसने से 60 मजदूरों की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

यह घटना मंगलवार को वेस्ट कोर्डोफान के अल-नाहुद शहर के पास अल-जारा खदान में हुई, जब खदान के शाफ्ट अचानक एक के बाद एक ढहने लगे। बुधवार सुबह तक मलबे से 60 शव निकाले जा चुके थे। घटनास्थल पर मौजूद खनिक अल-अमीन सुलेमान ने AFP को बताया कि खदान की सुरंगें एक-दूसरे के बहुत करीब बनी हुई हैं। ऐसे में जब एक शाफ्ट ढहता है, तो वह अपने आसपास के अन्य सभी शाफ्ट को भी नीचे गिरा देता है। इस खदान में भी ठीक यही हुआ। अल-अमीन सुलेमान ने बताया कि अब तक 60 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन कई लोग कल से ही जमीन के नीचे फंसे हुए हैं। जिनके जिंदा बचे होने की संभावना कम है।