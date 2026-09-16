गाज़ा का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह ठप होने की कगार पर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने की मदद की अपील

मंत्रालय ने दवाओं और मेडिकल सामान की भारी कमी, डायग्नोस्टिक मशीनों के खराब होने और विदेश में इलाज की ज़रूरत वाले मरीजों और घायलों के लिए रास्ते बंद होने का भी ज़िक्र किया। मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और OCHA से तुरंत कदम उठाने की अपील की। ​​मंत्रालय ने कहा कि फ्यूल और मेडिकल सामान के बिना हर गुज़रते मिनट के साथ और ज़्यादा मौतें होने का खतरा है। साथ ही मंत्रालय ने बिना किसी शर्त के इज़रायली घेराबंदी हटाने और बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने की भी मांग की।