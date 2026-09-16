हॉलीवुड डायरेक्टर दंपती के हत्यारे बेटे को नहीं मिलेगी फांसी, लॉस एंजिल्स के अभियोजकों का फैसला

जिला डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नाथन होचमैन ने कहा कि निक के मामले में मृत्युदंड की मांग करने या नहीं करने को लेकर अभियोजन कार्यालय ने विस्तृत समीक्षा की। इसमें मामले से जुड़े गंभीर परिस्थितिजन्य पहलुओं के साथ उन परिस्थितियों पर भी विचार किया गया, जो आरोपी के पक्ष में हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ित परिवार, अभियोजकों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से भी बातचीत की गई तथा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मामले की समीक्षा की गई।