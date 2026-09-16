पाकिस्तान ने LoC के पास तेज़ की ड्रोन एक्टिविटी, भारत में घुसपैठ के बढ़ते दबाव के बीच उठाया कदम

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच पिछले कुछ सालों में तनाव काफी बढ़ गया है। ऐसे में पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा है। पंजाब में यह काम सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पंजाब बॉर्डर राज्य है। पिछले कुछ हफ्तों की बात करें, तो सुरक्षा एजेंसियों ने लाइन ऑफ़ कंट्रोल - एलओसी (Line of Control - LoC) के पास कई ड्रोन देखे हैं।