हॉलीवुड कपल के बेटे निक को नहीं मिलेगी मौत की सजा, अदालत ने सीलबंद किए ग्रैंड ज्यूरी के दस्तावेज

कोर्ट में सुनवाई के दौरान निक को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल की पोशाक और हथकड़ी में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने ग्रैंड ज्यूरी की कार्यवाही से जुड़े अहम दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से मना करते हुए उन्हें पूरी तरह सीलबंद रखने का आदेश दिया। अभियोजक पक्ष ने स्पष्ट किया कि रॉब रेनर के बाकी दो बच्चों जेक और रोमी रेनर ने इन दस्तावेजों को गुप्त रखने की अपील की थी। उनका कहना था कि माता-पिता की हत्या से जुड़े खौफनाक विवरण बाहर न लाए जाएं। इससे उनके परिवार को और गहरा सदमा लगेगा।