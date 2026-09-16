अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद करने के लिए आगे आया चीन, अधिकारों की रक्षा करने को तैयार

अमेरिका के खिलाफ ईरान के अधिकारों की रक्षा करने के लिए चीन तैयार है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी (Wang Yi) ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) के बीज़िंग दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की और कहा है कि ईरान के साथ बातचीत और सहयोग को मज़बूत करने और ईरान के जायज़ अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए चीन पूरी तरह से तैयार है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच आज, बुधवार, 16 सितंबर को मुलाकात हुई।