सिंधु जल संधि पर भारत का स्टैंड सही, जिनेवा में UNHRC सम्मेलन में गूंजी समर्थन की आवाज

Indus Waters Treaty: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 63वें सत्र के दौरान आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सिंधु जल संधि (IWT) को फिलहाल रोके रखने के भारत के फैसले का समर्थन किया। वक्ताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर सुरक्षा, मानवाधिकार और सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर समुदायों के जल अधिकारों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। भारतीय नागरिक समाज संगठन 'शिवि डेवलपमेंट सोसाइटी' (SDS) द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक था सामुदायिक जल अधिकार और सिंधु जल संधि को फिलहाल रोके रखने की आवश्यकता।