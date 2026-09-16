हूती विद्रोहियों ने शेयर किया मार गिराए सऊदी F-15 फाइटर जेट का वीडियो

सऊदी अरब ने अमेरिका (United States of America) से ये विमान खरीदे थे। सऊदी ने अब तक तीन चरणों में ये विमान खरीदे हैं। 1978 में सऊदी ने अमेरिका से 60-62 F-15C/D फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था और इस डील में करीब 2.5 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था। इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी 1982 से शुरू हुई थी। 1992 में सऊदी अरब ने अमेरिका से 72 F-15S (स्ट्राइक वर्ज़न) खरीदे थे। इनकी लागत करीब 5 बिलियन डॉलर थी। हालांकि अन्य ज़रूरी चीज़ों सहित कुल पैकेज इससे ज़्यादा का था। फिर 2011 में सऊदी ने अमेरिका से 84 नए F-15SA फाइटर जेट्स और इसके साथ पहले से मौजूद 70 पुराने फाइटर जेट्स के लिए अपग्रेड पैकेज की डील की। यह अब तक की सबसे बड़ी डील थी और इसकी कुल लागत 29.4 बिलियन डॉलर थी, जिसमें हथियार, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स आदि भी शामिल थे। इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी 2015 से शुरू हुई थी।