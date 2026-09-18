इंडोनेशिया में अनाक क्राकाताउ ज्वालामुखी के पास लापता 8 लोगों की तलाश बंद, नहीं मिला सुराग

पुलिस एंगानो द्वीप पर मिले एक शव की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इसका इस मामले से कोई संबंध है या नहीं, हालांकि डीएनए टेस्ट के नतीजे अभी जारी नहीं किए गए हैं। अमराद ने कहा कि अगर लापता नाव से जुड़ी कोई नई जानकारी या मलबा मिलता है तो खोज फिर से शुरू की जा सकती है। अधिकारियों ने सुंडा जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को सतर्क कर दिया है और मछुआरों व स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास कोई जानकारी हो तो वे पुलिस या सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसियों से संपर्क करें।