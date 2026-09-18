ऑस्ट्रेलिया का बड़ा झटका: भारतीय छात्र अब नहीं ले जा सकेंगे पार्टनर-बच्चे, जानें नए माइग्रेशन नियम

नए नियमों से शादीशुदा छात्रों और बच्चों वाले परिवारों के लिए ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का फैसला मुश्किल हो सकता है। पहले ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों को अपने पार्टनर और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को छात्र वीजा आवेदन में शामिल करने की सुविधा थी, जिससे परिवार साथ रह सकते थे। अब यह सुविधा ज्यादातर छात्रों के लिए समाप्त कर दी गई है, जिससे परिवार सहित पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रहे छात्रों को नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है।