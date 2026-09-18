‘फॉल्स फ्लैग’ ऑपरेशन पर भड़का ईरान, मक्का पर ड्रोन हमले की कोशिश के खिलाफ बड़ा बयान

सऊदी अरब पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए, बघाई ने कहा कि मक्का को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले को रोकने के लिए किसी खास पक्ष, यानी हूतियों पर सिर्फ "दावों" के आधार पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मक्का अल-मुकर्रमा जा रहे ड्रोन को रोकने का सिर्फ दावा किसी खास पक्ष पर आरोप लगाने का आधार नहीं बन सकता, खासकर इसलिए क्योंकि यमन की 'चेंज एंड कंस्ट्रक्शन' सरकार ने इस दावे का साफ तौर पर खंडन किया है।