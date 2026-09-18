F-16 fighter Jet Crash: मिशिगन में ट्रेनिंग के दौरान अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट सुरक्षित

F-16 Fighter Jet Crash: अमेरिका के F-16 के साथ हुआ बड़ा हादसा (फोटो सोर्स: ANI)
Michigan Plane Crash: अमेरिका के मिशिगन में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रेनिंग मिशन पर निकला एक F-16 फाइटर जेट ग्रामीण इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के जमीन पर गिरने से पहले पायलट ने सफलतापूर्वक इजेक्ट कर लिया, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। हादसे के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया और घटनास्थल के आसपास धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। सुरक्षा कारणों से स्थानीय प्रशासन ने दुर्घटनास्थल के आसपास के इलाके को खाली कराने के निर्देश दिए।
अमेरिकी वायुसेना का F-16 फाइटिंग फाल्कन गुरुवार को उत्तरी मिशिगन के ग्रामीण इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान टेक्सास एयर नेशनल गार्ड की 149वीं फाइटर विंग से जुड़ा था और मिशिगन में चल रहे नियमित प्रशिक्षण अभियान का हिस्सा था। यह अभ्यास Alpena Combat Readiness Training Center से संचालित हो रहा था, जो डेट्रॉयट से करीब 190 मील उत्तर में स्थित है।
हादसे का सबसे अहम पहलू यह रहा कि विमान के नियंत्रण से बाहर होने के बाद पायलट ने समय रहते इजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों ने पायलट की पहचान या चोटों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की। बाद की स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार पायलट अस्पताल में होश में था और बात कर रहा था।
हादसे के बाद इलाके में मौजूद लोगों ने तेज आवाज सुनने और धुआं उठते देखने की बात कही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मलबा खेत में बिखरा था और कुछ समय तक धमाकों जैसी आवाजें आती रहीं। घटनास्थल के आसपास सुरक्षा एजेंसियों ने पहुंचकर इलाके को नियंत्रित किया। Grand Traverse County में दुर्घटनास्थल के करीब रहने वाले लोगों को एक मील के दायरे से बाहर जाने के निर्देश दिए गए।
दुर्घटना के कारण को लेकर अभी अंतिम आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। हालांकि, विमान के साथ उड़ रहे दूसरे F-16 के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत में संभावित bird strike यानी पक्षी से टक्कर की आशंका जताई थी। सैन्य अधिकारियों ने फिलहाल इसे दुर्घटना का कारण घोषित नहीं किया है। मामले की जांच जारी है और तकनीकी जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी।
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