F-16 fighter Jet Crash: मिशिगन में ट्रेनिंग के दौरान अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट सुरक्षित

Michigan Plane Crash: अमेरिका के मिशिगन में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रेनिंग मिशन पर निकला एक F-16 फाइटर जेट ग्रामीण इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के जमीन पर गिरने से पहले पायलट ने सफलतापूर्वक इजेक्ट कर लिया, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। हादसे के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया और घटनास्थल के आसपास धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। सुरक्षा कारणों से स्थानीय प्रशासन ने दुर्घटनास्थल के आसपास के इलाके को खाली कराने के निर्देश दिए।