अमेरिका को उत्तर कोरिया की खुली चेतावनी, कहा- सैन्य अभ्यास से कोई गड़बड़ी हुई सारे हथियार इस्तेमाल करेंगे

बता दें कि किम यो जोंग की भूमिका उत्तर कोरिया में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह अक्सर अंतरराष्ट्रीय मामलों पर मुखर बयान देती हैं। उनका यह नया बयान साफ संकेत देता है कि प्योंगयांग अभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता है और उसमें कोई ढील देने को तैयार नहीं है।