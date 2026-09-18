Iran War: ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का अगला वार? बोले- ‘कुछ भी हो सकता है’, अगले हफ्ते बड़ा फैसला संभव

Hormuz Tanker Attack: ईरान युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और सैन्य हमलों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि इसका असर समुद्री रास्तों, तेल आपूर्ति और वैश्विक कूटनीति तक पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान को फिर शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। इसी बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में एक टैंकर को निशाना बनाए जाने की खबर और चीन की बढ़ती मध्यस्थता ने हालात को और पेचीदा बना दिया है। अब दुनिया की नजर ट्रंप के अगले फैसले पर है।