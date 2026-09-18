48 F-35 फाइटर जेट्स का सौदा पक्का, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इतना महंगा लड़ाकू विमान क्यों खरीद रहा सऊदी अरब?

क्षेत्र में ईरान जैसे देशों के साथ तनाव को देखते हुए यह डील खाड़ी की सुरक्षा के लिए बड़ा मैसेज भी है। दो दिन पहले ईरान समर्थित हूतियों ने मक्का पर हमले की कोशिश की थी, इसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने इस डील को मंजूरी दी है। यह तनाव के बीच बड़ा संकेत माना जा रहा है।