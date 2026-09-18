Nigeria Detention Deaths: नाइजीरिया में हिरासत का रहस्य गहराया, 37 खनन संदिग्धों की मौत; बीमारी या दम घुटने से गई जान?

Nigeria Illegal Mining: नाइजीरिया के नाइजर स्टेट में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के बाद हिरासत में रखे गए दर्जनों लोगों की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने शुरुआती तौर पर संभावित बीमारी को मौतों की वजह बताया है, जबकि घटना से बचे एक व्यक्ति ने दावा किया कि बेहद तंग और बिना वेंटिलेशन वाली कोठरी में लोगों को रखा गया था। अब मेडिकल जांच और पुलिस जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि आखिर इन मौतों के पीछे वास्तविक कारण क्या था।