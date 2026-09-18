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Nigeria Detention Deaths: नाइजीरिया में हिरासत का रहस्य गहराया, 37 खनन संदिग्धों की मौत; बीमारी या दम घुटने से गई जान?

NSCDC Custody Deaths: नाइजीरिया में अवैध खनन के आरोप में पकड़े गए लोगों की हिरासत में मौत से हड़कंप मच गया है। एक जीवित बचे व्यक्ति के बयान ने सरकारी दावे से अलग तस्वीर सामने रखी है। अब जांच की रिपोर्ट पर सबकी नजर है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Sep 18, 2026

Nigeria detention deaths

Nigeria detention deaths: 37 खनन संदिग्धों की मौत, बीमारी के दावे पर उठे बड़े सवाल (फोटो सोर्स:@nscdc.gov.ng)

Nigeria Illegal Mining: नाइजीरिया के नाइजर स्टेट में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के बाद हिरासत में रखे गए दर्जनों लोगों की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने शुरुआती तौर पर संभावित बीमारी को मौतों की वजह बताया है, जबकि घटना से बचे एक व्यक्ति ने दावा किया कि बेहद तंग और बिना वेंटिलेशन वाली कोठरी में लोगों को रखा गया था। अब मेडिकल जांच और पुलिस जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि आखिर इन मौतों के पीछे वास्तविक कारण क्या था।

Nigeria Detention Deaths: हिरासत में मौतों से मचा हड़कंप

नाइजीरिया के मध्य क्षेत्र स्थित नाइजर स्टेट में कम से कम 37 संदिग्ध अवैध खनिकों की हिरासत में मौत की सूचना सामने आई है। ये लोग Nigeria Security and Civil Defence Corps (NSCDC) की हिरासत में थे। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें 15 और 16 सितंबर को अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

NSCDC के नाइजर स्टेट प्रमुख सुबेरु सियाका अनिविये ने शुरुआती तौर पर मौतों के पीछे संभावित बीमारी फैलने की आशंका जताई। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर NSCDC ने साफ किया है कि किसी खास बीमारी को मौत का कारण बताना अभी जल्दबाजी होगी। शवों को मिन्ना जनरल अस्पताल भेजा गया है, जहां चिकित्सकीय जांच के जरिए वास्तविक कारण पता लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

बचे व्यक्ति ने सुनाई अलग कहानी

घटना में जीवित बचे दाउदा शेहू ने प्रेस को बताया कि करीब 65 लोगों को एक ऐसी कोठरी में रखा गया था, जहां जगह बेहद कम और हवा आने-जाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। उनके मुताबिक अचानक लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी और कैदियों ने बाहर मौजूद सुरक्षाकर्मियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दरवाजा पीटना शुरू किया। यह बयान अधिकारियों के बीमारी संबंधी शुरुआती अनुमान से अलग सवाल खड़े करता है।

पीड़ितों के परिवार भी जवाब मांग रहे हैं। शफातु सुलेमान ने बताया कि इस घटना में उनके दो बेटों की मौत हुई है और उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। नाइजर स्टेट के गवर्नर मोहम्मद उमरु बागो ने तीन दिन के शोक की घोषणा की है।

पुलिस जांच के साथ बनी हाई-पावर टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए नाइजर स्टेट पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं NSCDC के कमांडेंट जनरल अहमद अबुबकर ऑडी ने एक उच्चस्तरीय जांच टीम गठित करने का आदेश दिया है। टीम यह देखेगी कि गिरफ्तार किए गए लोगों की हालत कैसी थी, उन्हें कितने समय तक रखा गया, हिरासत की परिस्थितियां कैसी थीं और क्या उन्हें जरूरी चिकित्सा सहायता मिली थी।

अवैध खनन से जुड़ा बड़ा सुरक्षा संकट

नाइजीरिया में अवैध खनन केवल राजस्व और पर्यावरण से जुड़ी समस्या नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश के उत्तर-मध्य और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में इस कारोबार का संबंध सशस्त्र गिरोहों और फिरौती के लिए अपहरण से भी जोड़ा गया है। नाइजर स्टेट खनिज संपदा से समृद्ध है और यहां सोने के अलावा टैंटालाइट, तांबा और लिथियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं।

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Updated on:

18 Sept 2026 08:22 am

Published on:

18 Sept 2026 08:11 am

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