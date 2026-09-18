ट्रंप के बेटों की कंपनी अब पाकिस्तान को बेचेगी लड़ाकू ड्रोन, मुनीर की ‘दोस्ती’ लाई रंग

यह एमओयू ऐसे समय पर सामने आया है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में जुटे रहे हैं। इस डील को उनकी इन्हीं कोशिशों के परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को अमेरिकी रक्षा तकनीक तक पहुंच मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान इस सौदे को अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रहा है, जबकि अमेरिकी पक्ष इसे द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का माध्यम बता रहा है।