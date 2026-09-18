17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिकी चाल में फंसे सऊदी की अब इजराइल से नजदीकी बढ़ाने की मजबूरी,भारत को तेल सप्लाई रोकी

अमेरिकी मदद न मिलने से सऊदी अरब इजरायल के करीब आने को मजबूर। हूती हमलों के बाद अरामको ने भारत को तेल सप्लाई रोकी। जानें पूरी जियो-पॉलिटिकल डिटेल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Sep 18, 2026

West Asia conflict 2026

अमेरिकी चाल में फंसा सऊदी अरब युद्ध में मदद के लिए तरसा, Photo Source@ChatGpt

Saudi Arabia Israel Relations: ईरान के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध का नया मोर्चा सऊदी अरब और यमन में खुला है। हालांकि सऊदी अरब इस युद्ध में अकेला पड़ता दिख रहा है। सऊदी को न तो मक्का समझौते का कोई लाभ मिला और न ही अमरीकी मदद मिल रही है। हूतियों की समुद्री नाकेबंदी और तेल रिफाइनरियों और आपूर्ति के ठिकानों पर हमलों से उसका निर्यात प्रभावित हुआ है।

क्षेत्रीय मोर्चों जैसे इराक के हथियारबंद गुट, यमन के हूती और मुस्लिम ब्रदरहुड के कारण सऊदी की सुरक्षा चिंताएं और गहरी हो गई हैं। इजरायली मीडिया के अनुसार सऊदी शाही परिवार से संबंधित सूत्र ने अमेरिकी रूख से निराशा जताई है। इस बीच जियो पॉलिटिकल विशेषज्ञ इसे अमरीकी चाल मान रहे हैं। इसके जरिए वह सऊदी अरब को इजराइल के नजदीक ले जाना चाहता है।

इस तरह से सऊदी अरब को इजराइल के पास लाएगा अमेरिका

  • सैन्य मदद से हाथ खींचना- इससे सऊदी अरब के सुरक्षा और तेल रिफाइनरियों पर हूतियों के हमलों का खतरा बढ़ेगा। अमेरिकी मदद न मिलने से सऊदी अरब परेशान होगा।
  • सीधे युद्ध से बचना- ईरान के साथ युद्ध में पहले से ही फंसा अमरीका नया मोर्चा नहीं खोलेगा। ऐसी हालत में सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय विकल्प तलाशने होंगे।
  • इजराइल का विकल्प- सिविल न्यूक्लियर डील के लिए अमरीका की शर्त पहले से है। इधर सुरक्षा के लिए इजराइल ने सऊदी अरब को डेविड स्लिंग और एरो-3 एयर डिफेंस सिस्टम देने की पेश की है। ऐसे में इजराइल-सऊदी के बीच नजदीकी बढ़ेगी।

अमेरिकी अधिकारियों की ओमान में मीटिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मस्कट में स्थित अमरीकी दूतावास में हाल में एक बैठक हुई है। इसमें अंसारअल्लाह(हूती) के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस दौरान हूतियों को भरोसा दिया गया कि 2025 में हुआ युद्धविराम लागू है। इसके बाद हूतियों ने भी कहा कि लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने का उनका इरादा नहीं है। बदले में अमेरिका ने भी सऊदी-हूती संघर्ष में अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया है।

भारतीय कंपनियों को तेल आपूर्ति रोकी

सऊदी अरामको ने लाल सागर ओर होर्मुज के दोनों रास्तों से होने वाली कच्चे तेल की आपूर्ति को फिलहाल रोक दिया है। सऊदी अरामको ने भारतीय रिफाइनरियों को सूचना भी दी है कि वह अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हुए हमलों के बाद अगले आदेश तक कच्चे तेल की आपूर्ति नहीं करेगा। भारत के कच्चे तेल का निर्यात का लगभग 9 फीसदी हिस्सा सऊदी अरब से सप्लाई हो रहा है। वहीं सऊदी अरब ने वैकल्पिक रास्ते के तौर पर ओमान के सोहार पोर्ट से कच्चे तेल की सप्लाई शुरू की है।

सिंधु जल संधि पर भारत का स्टैंड सही, जिनेवा में UNHRC सम्मेलन में गूंजी समर्थन की आवाज

ये भी पढ़ें
UNHRC 63rd session

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 04:00 am

Published on:

18 Sept 2026 04:00 am

Hindi News / World / अमेरिकी चाल में फंसे सऊदी की अब इजराइल से नजदीकी बढ़ाने की मजबूरी,भारत को तेल सप्लाई रोकी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ऑस्ट्रेलिया का बड़ा झटका: भारतीय छात्र अब नहीं ले जा सकेंगे पार्टनर-बच्चे, जानें नए माइग्रेशन नियम

study abroad Australia
विदेश

इंडोनेशिया में अनाक क्राकाताउ ज्वालामुखी के पास लापता 8 लोगों की तलाश बंद, नहीं मिला सुराग

volcanic eruption alert
विदेश

सिंधु जल संधि पर भारत का स्टैंड सही, जिनेवा में UNHRC सम्मेलन में गूंजी समर्थन की आवाज

UNHRC 63rd session
विदेश

सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों ने फिर किया हमला, सेना और तेल के ठिकानों को बनाया निशाना

Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi
विदेश

बेंजामिन नेतन्याहू ने किया वादा – ‘ईरान की सरकार को गिराने के साथ ही हमास और हिज़बुल्लाह को करेंगे खत्म’

Benjamin Netanyahu
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.