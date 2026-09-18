अमेरिकी चाल में फंसे सऊदी की अब इजराइल से नजदीकी बढ़ाने की मजबूरी,भारत को तेल सप्लाई रोकी

सऊदी अरामको ने लाल सागर ओर होर्मुज के दोनों रास्तों से होने वाली कच्चे तेल की आपूर्ति को फिलहाल रोक दिया है। सऊदी अरामको ने भारतीय रिफाइनरियों को सूचना भी दी है कि वह अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हुए हमलों के बाद अगले आदेश तक कच्चे तेल की आपूर्ति नहीं करेगा। भारत के कच्चे तेल का निर्यात का लगभग 9 फीसदी हिस्सा सऊदी अरब से सप्लाई हो रहा है। वहीं सऊदी अरब ने वैकल्पिक रास्ते के तौर पर ओमान के सोहार पोर्ट से कच्चे तेल की सप्लाई शुरू की है।