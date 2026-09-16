सऊदी को भरोसा था, पाकिस्तान ने दिया सिर्फ बयान- मक्का डिफेंस पैक्ट की पहली परीक्षा फेल?

सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' किया था, जिसमें किसी एक देश पर हमले को दोनों पर हमला माना जाना तय हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सऊदी सुरक्षा के लिए करीब 8,000 सैनिक और एक दर्जन लड़ाकू विमान भेजे थे। पिछले महीने ईरान से तनाव के बीच तुर्कीए भी इस समझौते में शामिल हुआ। अंकारा से इस्लामाबाद को KORKUT और SAHIN 40mm काउंटर-ड्रोन सिस्टम जैसे उपकरण मिलने की उम्मीद है।