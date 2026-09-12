Post Office MIS, SCSS और FD में डालें एकमुश्त रकम, तो कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न, समझिए कैलकुलेशन

अगर आपका मकसद हर महीने ब्याज के रूप में पैसा पाना है, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS पर नजर डाल सकते हैं। यहां इस समय 7.4% सालाना ब्याज दर मिल रही है। इस स्कीम में 20 लाख रुपये निवेश करने पर एक साल में 1,48,000 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी करीब 12,333 रुपये प्रति माह की ब्याज आय होगी। MIS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ब्याज मासिक आधार पर मिलता है। यानी हर महीने ब्याज आय चाहने वालों के लिए यह विकल्प आकर्षक हो सकता है। लेकिन यहां भी पेंच है। एमआईएस में एक खाते में 20 लाख रुपये जमा नहीं किए जा सकते, क्योंकि इस योजना में निवेश की तय सीमा होती है। इसलिए सिंगल और जॉइंट अकाउंट की लिमिट तथा पात्रता को ध्यान में रखना होगा।