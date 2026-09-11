Sugar Prices: चीनी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए प्याज, चावल और सरसों तेल के क्या चल रहे हैं भाव

Food Prices: चीनी की थोक कीमतों में गुरुवार को मामूली गिरावट दर्ज की गई है। चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में चीनी का थोक भाव गुरुवार को 50 रुपये की गिरावट के साथ 5100 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह कानपुर में यह 50 रुपये घटकर 5150 रुपये प्रति क्विंटल पर, रायपुर में 5100 रुपये प्रति क्विंटल पर, मुंबई में बिना किसी बदलाव के साथ 5100 रुपये प्रति क्विंटल पर, रांची में 100 रुपये गिरकर 5200 रुपये प्रति क्विंटल पर, कोलकाता में 5300 रुपये प्रति क्विंटल पर, गुवाहाटी में 50 रुपये गिरकर 5350 रुपये प्रति क्विंटल पर, हैदराबाद में 50 रुपये गिरकर 5200 रुपये प्रति क्विंटल पर और चेन्नई में चीनी का थोक भाव बिना किसी बदलाव के साथ 5600 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा।