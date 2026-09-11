NSE IPO में क्या है प्राइस बैंड, GMP और लॉन्च की तारीख? इन 10 पॉइंट्स में जानिए सारी जरूरी डिटेल

एनएसई की लिस्टिंग की कहानी नई नहीं है। इसकी शुरुआत करीब एक दशक पहले हुई थी। दिसंबर 2016 में एनएसई ने पहली बार करीब 10,000 करोड़ रुपये के IPO के लिए DRHP दाखिल किया था। लेकिन इसके बाद को-लोकेशन मामले के चलते आईपीओ की योजना अटक गई। कानूनी और नियामकीय मामलों के कारण लिस्टिंग की राह लंबी होती चली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने को-लोकेशन मामले में एनएसई के खिलाफ सेबी की अपील खारिज कर दी। इससे एक्सचेंज की लिस्टिंग से जुड़ी बड़ी नियामकीय अड़चन दूर हुई। इसी महीने बाजार नियामक SEBI ने NSE के ड्राफ्ट ऑफर प्लान को भी मंजूरी दे दी।