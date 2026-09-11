Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी 10,000 रुपये हुई सस्ती, जानिए आपके शहर में क्या रह गए भाव

केडिया एडवाइजरी के फाउंडर अमित केडिया के अनुसार, सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट की प्रमुख वजह यूएस फेड रेट हाइक की उम्मीदों में आया उछाल है। वहीं, ट्रेडर्स आज जारी होने वाले अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों पर भी नजर बनाए हुए हैं। गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, फाइनल डिमांड के लिए यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अगस्त में 0.4 फीसदी बढ़ी है। इसके बाद ट्रेडर्स ने अगले हफ्ते होने वाली फेड की बैठक में रेट हाइक को लेकर अपनी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। वहीं, महंगा क्रूड ऑयल भी सोने पर दबाव बना रहा है। शुक्रवार को क्रूड ऑयल 108 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया। इससे महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में फेड के सामने ब्याज दर बढ़ाकर मंहगाई को कंट्रोल करना जरूरी हो जाएगा।