Modi-Putin Meet: डिफेंस और तेल से आगे बढ़े दोस्त रूस के साथ हमारे रिश्ते, परमाणु ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और नौकरियों पर फोकस

भारत और रूस अब अगले चार वर्षों में व्यापार को करीब 40 अरब डॉलर और बढ़ाने की तैयारी में हैं। इसके लिए दोनों देशों के बीच नए बाजार खोलने, कारोबार के नए मौके तलाशने और भारतीय उत्पादों की रूस के बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक दिन पहले इस लक्ष्य का जिक्र किया था। 10 सितंबर को नई दिल्ली में रूस के उद्योग एवं व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा था कि करीब 60 अरब डॉलर के मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार को अगले चार वर्षों में 100 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए लगातार दोहरे अंकों की सालाना ग्रोथ जरूरी होगी। गोयल के मुताबिक दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से तय किए गए लक्ष्य भारत और रूस की सरकारों के साथ-साथ कारोबार जगत के प्रदर्शन का भी पैमाना होंगे।