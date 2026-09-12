Sugar Price: चीनी की थोक और रिटेल कीमतों में आई गिरावट, जानिए प्याज, टमाटर और सरसों तेल के क्या हैं रेट

चीनी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली में चीनी का रिटेल भाव 3 रुपये गिरकर 53 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गया। कानपुर में भी चीनी की कीमत 3 रुपये गिरकर 53 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। इसके अलावा, रायपुर में भाव बिना किसी बदलाव के साथ 55 रुपये प्रति किलोग्राम पर, मुंबई में 1 रुपये गिरकर 54 रुपये प्रति किलो, रांची में 1 रुपये गिरकर 55 रुपये प्रति किलो, कोलकाता में 2 रुपये गिरकर 55 रुपये प्रति किलो, गुवाहाटी में 2 रुपये गिरकर 56 रुपये प्रति किलो, हैदराबाद में 2 रुपये गिरकर 54 रुपये प्रति किलो और चेन्नई में बिना किसी बदलाव के साथ 58 रुपये प्रति किलोग्राम रहा।