iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max किन देशों में मिल रहा सस्ता? भारत से काफी कम हैं यहां कीमतें

अमेरिका में आईफोन 18 प्रो सस्ता मिल रहा है। (PC: AI)
Apple iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max दुनिया भर में लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई मॉडल खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ भारत की कीमत देखना शायद जेब पर भारी पड़ सकता है। अमेरिका समेत कई देशों में यही आईफोन भारतीय बाजार के मुकाबले काफी कम कीमत में उपलब्ध हैं। भारत में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। वहीं, आईफोन 18 प्रो मैक्स के लिए कम से कम 1,79,900 रुपये खर्च करने होंगे। दोनों मॉडल के बेस वेरिएंट में 256GB स्टोरेज दी गई है।
ग्लोबल कीमतों पर नजर डालें, तो iPhone 18 Pro खरीदने के लिए अमेरिका सबसे सस्ता बाजार दिखाई देता है। भारतीय कीमत के मुकाबले वहां खरीदारों को अच्छी खासी बचत हो सकती है। जापान दूसरे स्थान पर है। इसके बाद सऊदी अरब और यूएई जैसे बाजार आते हैं। यानी अगर कोई भारतीय खरीदार विदेश यात्रा के दौरान आईफोन 18 प्रो खरीदने की योजना बना रहा है, तो अमेरिका और जापान जैसे बाजार कीमत के लिहाज से ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं।
|मॉडल
|देश
|कीमत (रुपये)
|iPhone 18 Pro
|भारत
|₹1,64,900
|iPhone 18 Pro
|अमेरिका
|₹1,23,346
|iPhone 18 Pro
|जापान
|₹1,24,090
|iPhone 18 Pro
|सऊदी अरब
|₹1,25,874
|iPhone 18 Pro
|यूएई
|₹1,26,900
|iPhone 18 Pro
|सिंगापुर
|₹1,31,295
|iPhone 18 Pro Max
|भारत
|₹1,79,900
|iPhone 18 Pro Max
|अमेरिका
|₹1,33,634
|iPhone 18 Pro Max
|सऊदी अरब
|₹1,34,708
|iPhone 18 Pro Max
|यूएई
|₹1,36,855
|iPhone 18 Pro Max
|सिंगापुर
|₹1,45,123
|iPhone 18 Pro Max
|कनाडा
|₹1,48,044
बड़े स्क्रीन वाले आईफोन 18 प्रो मैक्स के मामले में भी तस्वीर ज्यादा अलग नहीं है। अमेरिका में इसकी कीमत भारत के मुकाबले सबसे कम पड़ती है। इसके बाद सऊदी अरब और यूएई में यह मॉडल अपेक्षाकृत सस्ता मिलता है। सिंगापुर और कनाडा भी उन बाजारों में शामिल हैं जहां आईफोन 18 प्रो मैक्स खरीदकर भारतीय कीमत की तुलना में बचत की जा सकती है। हालांकि, विदेश से फोन खरीदने से पहले टैक्स, वारंटी, नेटवर्क सपोर्ट और स्थानीय नियमों को जरूर जांच लेना चाहिए।
आईफोन की कीमत अलग-अलग देशों में एक जैसी नहीं होती। इसका बड़ा कारण स्थानीय टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और करेंसी एक्सचेंज रेट हैं। अमेरिका और जापान जैसे कुछ बाजारों में स्मार्टफोन पर टैक्स का बोझ भारत की तुलना में कम है। इसका सीधा असर रिटेल कीमत पर दिखाई देता है। यही वजह है कि एक ही आईफोन मॉडल की कीमत अलग-अलग देशों में काफी बदल जाती है।
इस बार एपल ने अपने प्रो मॉडल में परफॉर्मेंस के साथ कैमरा और कूलिंग पर भी खास जोर दिया है। दोनों फोन में कंपनी की नई A20 Pro चिप दी गई है। एपल के मुताबिक यह अब तक का उसका सबसे सक्षम आईफोन प्रोसेसर है और पिछली पीढ़ी की तुलना में लगातार इस्तेमाल के दौरान 40 फीसदी तक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। ए20 प्रो में 6-कोर CPU और 7-कोर GPU दिया गया है। जीपीयू के हर कोर में अलग न्यूरल एक्सेलरेटर मौजूद है, जिससे AI से जुड़े कामों में बेहतर प्रोसेसिंग मिलने की उम्मीद है।
आईफोन 18 प्रो में 6.3 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है। इसमें प्रो मोशन तकनीक के साथ 120Hz तक का रिफ्रेश रेट दिया गया है। वहीं, आईफोन 18 प्रो मैक्स में बड़ा 6.9 इंच का डिस्प्ले है। इसमें भी सुपर रेटिना XDR और 120Hz प्रो मोशन का सपोर्ट मिलता है। दोनों मॉडल की स्क्रीन को Ceramic Shield 2 से सुरक्षा दी गई है।
आईफोन 18 प्रो सीरीज में कैमरा इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। दोनों मॉडल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48MP का मेन कैमरा, 48MP अल्ट्रावाइड और 48MP टेलीफोटो कैमरा शामिल है। सबसे खास बात मेन कैमरे में दी गई वैरिएबल अपर्चर तकनीक है। एपल ने पहली बार अपने इन प्रो मॉडल के मेन कैमरे में यह फीचर दिया है। इससे फोटो और वीडियो शूट करते समय यूजर को रोशनी और डेप्थ पर पहले की तुलना में ज्यादा नियंत्रण मिलेगा।
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