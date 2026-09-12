iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max किन देशों में मिल रहा सस्ता? भारत से काफी कम हैं यहां कीमतें

Apple iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max दुनिया भर में लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई मॉडल खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ भारत की कीमत देखना शायद जेब पर भारी पड़ सकता है। अमेरिका समेत कई देशों में यही आईफोन भारतीय बाजार के मुकाबले काफी कम कीमत में उपलब्ध हैं। भारत में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। वहीं, आईफोन 18 प्रो मैक्स के लिए कम से कम 1,79,900 रुपये खर्च करने होंगे। दोनों मॉडल के बेस वेरिएंट में 256GB स्टोरेज दी गई है।