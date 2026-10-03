Retirement के बाद पूरा पैसा FD में रखना सही है? यह 3-बकेट स्ट्रैटेजी आ सकती है आपके काम

Retirement Planning Tips: रिटायर होते ही पूरा पैसा फिक्स्ड इनकम में डाल देना भी हमेशा सही रणनीति नहीं मानी जा सकती। 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाला व्यक्ति अगले 25 से 30 साल तक जीवित रह सकता है। इतनी लंबी अवधि में महंगाई खुद एक बड़ा जोखिम बन जाती है। अगर पूरा पोर्टफोलियो बहुत सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न वाले विकल्पों में लगा दिया जाए, तो समय के साथ पैसे की खरीदने की क्षमता घट सकती है। इसीलिए रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर चलना एक व्यावहारिक तरीका हो सकता है।