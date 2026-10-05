Investment Strategy: सोना, चांदी या शेयर बाजार, मौजूदा हालातों में नया पैसा कहां लगाएं निवेशक? एक्सपर्ट से समझिए

बाजार की मौजूदा स्थिति में एक्सपर्ट किसी एक एसेट पर दांव लगाने की सलाह नहीं दे रहे हैं। बेहतर रणनीति पोर्टफोलियो में शेयर, सोना और चांदी के साथ दूसरे सुरक्षित निवेश विकल्पों को जगह देने की हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, नए निवेश का एक बड़ा हिस्सा शेयरों में रखा जा सकता है। सोने को पोर्टफोलियो में स्थायी सुरक्षा के तौर पर शामिल किया जा सकता है। वहीं, ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाले निवेशक चांदी में छोटी हिस्सेदारी रख सकते हैं। इस रणनीति का मकसद सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है। बाजार में अचानक गिरावट आए तो सोना पोर्टफोलियो को सपोर्ट दे सकता है, जबकि शेयर बाजार की रिकवरी होने पर इक्विटी से फायदा उठाया जा सकता है।